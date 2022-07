De Tour Femmes is een favoriet armer: Marta Cavalli kan niet meer voort na stevige valpartij

De Tour de France Femmes is een topfavoriet armer: De Italiaanse Marta Cavalli kan niet meer voort en moet opgeven na de tweede etappe.

Veel concurrentie werd er niet verwacht voor Annemiek van Vleuten, maar Marta Cavalli had wel een stevige kluif kunnen zijn voor de Nederlandse. ‘Kunnen zijn’, want op 25 kilometer van het einde van de tweede etappe lag de Italiaanse plat op het asfalt. Een massale valpartij katapulteerde haar en een heleboel andere rensters op de grond en in de gracht.

Tot overmaat van ramp reed Australisch kampioene Nicole Frain nog eens op volle snelheid in op het gevallen peloton. Marta Cavalli zette zich nog recht, haalde de finish nog, maar de wereldkampioene zal morgen dus niet meer aan de start staan in de Tour de France Femmes.