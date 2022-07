Dubbelslag voor Marianne Vos in Tour de France Femmes: ritwinst én geel, Lotte Kopecky niet mee met elitegroepje

Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De 35-jarige Nederlandse van Jumbo-Visma haalde het in een sprint met een elitegroepje voor de Italiaanse Silvia Persico en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Lotte Kopecky was niet mee en sprintte in het peloton nog naar de negende plaats, Julie De Wilde was de beste Belgische met een zevende plaats.

De tweede rit tussen Meaux en Provins was al iets heuvelachtiger dan de eerste, maar werd door de organisatie toch gewoon bij de vlakke etappes gecategoriseerd. Onderweg lagen er wel waaiermogelijkheden het ging wel even hard, maar de rust kwam rap terug. Onder meer Belgisch kampioene Kim de Baat en Sanne Cant moesten even lossen, maar niet veel later konden ze alweer aansluiten.

De vroege vlucht van vier met daarin drie Nederlandse (Femke Gerritse, Marit Raaijmakers en Sabrina Sultiens) en een Israëlische (Rotem Gafinovitz) was er op 78 kilometer van de finish al aan voor de moeite.

Resem valpartijen

Het tempo ging er helemaal uit in het peloton, tot witte trui Maike van der Duin op een dertigtal kilometer voor de finish voor de aanval koos. Het tempo ging weer omhoog en we kregen plots de ene valpartij na de andere te zien. Onder meer de vriendin van Tadej Pogacar, Urska Zigart, en Marta Cavalli, favoriete voor de eindzege, gingen tegen het asfalt. Bij Cavalli was de ravage groot. De Italiaanse reed nog wel verder, maar moest uiteindelijk toch opgeven.

Na de tussensprint op een kleine 20 kilometer van de finish ging Elisa Balsamo in de aanval. De wereldkampioene kreeg een elitegroepje met Mariane Vos, Elisa Longo Borghini, Katia Niewiadoma en Silvia Persico in de aanval. Maike Van der Duin, die alleen in de aanval reed, werd al snel gegrepen door het vijftal, maar kon wel nog aanklampen.

Het elitegroepje ging sprinten. Elisa Balsamo reed zich helemaal leeg voor ploeggenote Longo Borghini, maar op de licht hellende aankomst was Marianne Vos veruit de sterkste. De Nederlandse van Jumbo-Visma pakt de tweede rit en start morgen in de gele leiderstrui.

Uitslag rit twee

1. Marianne Vos in 3h14’02”

2. Silvia Persico +0”

3. Katarzyna Niewiadoma +0”

4. Elisa Longo Borghini +12”

5. Maike Van der Duin +29”

6. Lorena Wiebes +29”

7. Julie De Wilde +29”

8. Rachele Barbieri +29”

9. Lotte Kopecky +29”

10. Maria Confalioneri +29”