Na gemiste Tour rekent Greg Van Avermaet ook niet op WK-selectie: “Dat gaat heel moeilijk worden”

Greg Van Avermaet is heel degelijk begonnen aan de Tour de Wallonie: zaterdag achtste op de Tour de Huy, gisteren zevende in Hervé, na een lastige koers zonder veel controle. “Ik ben vooral content met die achtste plaats op de Mur de Huy”, geeft hij aan. “Ik finish vijftien seconden na Julian Alaphilippe, op een heel lastige aankomst. Ik heb altijd gezegd dat ik heel content ga zijn als ik opnieuw kan aanknopen met mijn gewoonte om top tien te rijden. Daar ben ik nu toch al mee begonnen.”

De Tour de Wallonie is de eerste koers voor Van Avermaet na zijn niet-selectie voor de Tour. Een beslissing van de ploeg die hij ondertussen een plaats heeft gegeven: “Ik moet het niet onder stoelen of banken steken: ik was daar ontgoocheld over. Vier of vijf dagen heb ik toch in de put gezeten. Daarna maak je een nieuw programma en kijk je vooruit. Ik had verwacht dat ik bij de acht zou zijn van AG2R, maar ik heb ook genoeg zelfkritiek om te beseffen dat mijn Dauphiné voordien niet schitterend was. Zeker niet bergop. Maar de Tour missen is niet leuk.”

© BELGA

Van Avermaet trok naar het Spaanse Denia om zich daar voor te bereiden op het najaar. Hij heeft op stage veel van de Tour gezien: “Ik meer koers gekeken dan ooit eigenlijk. De laatste veertig kilometer bijna altijd integraal. De eerste dagen waren de moeilijkste. Die Tourstart in Denemarken, dat voelde heel raar. De voorbije acht jaar was ik er altijd bij. Idem voor de kasseienrit naar Arenberg. De laatste keer dat de Tour daar passeerde droeg ik de gele trui en eindigde ik de etappe als tweede.”

In zijn dagelijkse Touranalyse schreef Marc Sergeant dat Van Avermaet zich misschien gelukkig moest prijzen om de Tour te missen. Renners die niet hun beste niveau haalden, hadden er weinig te zoeken, vond Sergeant. Voelde Van Avermaet het zelf ook zo aan? “Bwa, er zijn ritten waar je er absoluut wil bij zijn en etappes waar je inderdaad blij bent om ze niet te moeten rijden. Eens ze in de bergen zaten, kon ik wel denken: ‘ik zit liever hier in Spanje dan in de bus in de Pyreneeën.”

© BELGA

Als grote doelen in het najaar noemt Van Avermaet de Canadese koersen, Québec en Montréal. “Die gaan zeker door. Daarover heb ik vandaag nog contact gehad met de organisator.” Op een WK-selectie rekent hij evenwel niet: “Dat gaat heel moeilijk worden, denk ik. Aan mij een goed najaar te rijden, maar op dit moment houd ik eerlijk gezegd geen rekening met een WK-selectie.”

 (jpdv)