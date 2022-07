Opschudding in Tour de France Femmes: resem valpartijen, Australische kampioene knalt met volle vaart op en over collega’s

Een rustige tweede etappe in de Tour de France Femmes is maandagnamiddag op een paar kilometer tijd opgeschrikt door de ene na de andere valpartij. Onder meer de vriendin van Tadej Pogacar, Urska Zigart, en Marta Cavalli, outsider voor de eindzege, gingen tegen het asfalt. De Australische kampioene Nicole Frain maakte ongetwijfeld de hardste klap.

Toen onder meer Marta Cavalli en Amanda Spratt op een relatief smalle weg op 25 kilometer van de finish vielen, had Nicole Frain niet in de mot dat er nog rensters op het asfalt lagen. De Australische kampioene viel er in volle vaart over.

De beelden: