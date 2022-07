Chiro Sprokkel uit Gellik transformeert buitenterrein tot hippe zomerbar

Lanaken

Om centjes in het bakje te krijgen, organiseert Chiro Sprokkel uit Gellik twee weekenden op rij een tropische zomerbar.

“We hebben gezorgd voor een zomerse setting om heerlijk te relaxen en te genieten van zomerse cocktails of een fris biertje”, lacht de groepsleiding. “De zomerbar is gegroeid uit onze winterbar. De leiding en de kookploeg hebben nu de handen in elkaar geslagen en zorgen voor een vlekkeloze bediening terwijl de zomerse muziek uit de luidsprekers schalt”, lacht Alexander Stouten (26). En vooral de cocktails doen het goed. “We hebben ook een eigen ‘Sprok-tail’, een verkwikkende ladykiller.” De centjes van de zomerbar gaan naar het jaarlijkse kamp. “Dit jaar gaan we naar Lommel, waar we ook een circustent gaan rechttrekken”, zegt Dries Jackers (26). “Een financiële ruggensteun is dan zeker welkom.” joge