Paard stort in terwijl het koets trekt in extreme hitte, toeristen blijven gewoon zitten

In de hoofdstad van Mallorca is zaterdag een koetspaard plotseling ineengezakt. Het dier trok in de extreme hitte een koets met toeristen door Palma. Tot grote verontwaardiging van omstanders bleven de toeristen gewoon in de koets zitten, terwijl het dier bewusteloos op de grond lag. Dat meldt Daily Mail.

Omstanders hebben het trieste voorval met het paard gefilmd en op social media gezet. Op de beelden is te zien dat een man probeert het paard weer op te laten staan. Een Spaanssprekende vrouw benadert de toeristen om te zeggen dat zij moeten uitstappen. Ook roepen mensen dat het dier water nodig heeft.

40 graden

Afgelopen zaterdag was het maar liefst 40 graden op Mallorca, vermoedelijk is het paard door de extreme hitte ingestort. “Maar ook uitdroging of de leeftijd kan een rol spelen”, zegt Guillermo Amengual, de eigenaar van een lokale dierenrechtenpartij. Hij laat weten dat hij een officiële klacht gaat indienen bij de lokale autoriteiten.

Het dier stond uiteindelijk weer op. Het is niet duidelijk of het paard die dag nog passagiers heeft vervoerd.

Dit zou al de derde keer zijn dat zoiets gebeurt in de afgelopen twee maanden, zegt Amengual. Zo viel een paard een paar maanden geleden ook op de grond, en de politie heeft in juni een koets gestopt die werd voortgetrokken door een ouder dier dat mank liep.

Ingezakte ruggengraat

De discussie over het welzijn van de ezels en paarden in de toeristenindustrie wordt al langer gevoerd. Zo mogen personen van meer dan 80 kilo niet meer op ezel-taxi’s in Spanje. Dierenbeschermers klagen dat de dieren vaak “zit” wonden hebben op de rug door het geschuur van zwaarlijvige passagiers. Ook zouden heel wat ezels een ingezakte ruggengraat hebben.

De autoriteiten op Mallorca zijn aan het zoeken naar een “elektrisch alternatief” voor de koetspaarden.