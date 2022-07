Genker Zwemvereniging Neptunus ontvangt 450 jonge Belgische topzwemmers

Genk

Op 22, 23 en 24 juli zakten de beste Belgische jeugdzwemmers af naar het SportinGenk Park voor het Belgisch kampioenschap zwemmen voor 11- tot 14-jarigen.

De Genker Zwemvereniging Neptunus (GZVN) organiseert deze wedstrijd tweejaarlijks in samenwerking met de stad Genk. “Maar door corona was de laatste organisatie in 2019”, zegt Jurgen Huys, voorzitter de zwemvereniging. “Ondertussen is het al de zevende editie, met dank aan een team van honderd vrijwilligers.” De meer dan 450 zwemmers en uiteraard veel supporters werden getrakteerd op Limburgse gastvrijheid. “Naast topspektakel in het zwembad kon je in en rond de zwemhal genieten van een fris glas en een hartige hap”, aldus Huys. “Onze club draagt gastvrijheid hoog in het vaandel.” rdr