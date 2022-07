Simon Yates soleert naar zege in Spanje

Julen Irizar (Euskaltel-Euskadi), Alexander Cataford (Israel-Premier Tech), Marcos Jurado (Electro Hiper), Edwin Torres (Java Kiwi) en David Martin (EOLO-Kometa) tekenden voor de vroege vlucht van de dag in deze Baskische eendagswedstrijd. In het peloton nam Astana de controle, maar de koplopers schakelden zichzelf uit door een valpartij op 67 km van de finish. Irizar schoof onderuit en sleepte Cataford mee in zijn val. De Canadees moest de wedstrijd verlaten.

Nog drie koplopers dus, maar omdat de favorieten zich al vroeg roerden, werden de vluchters 10 km later ingerekend en kregen we een nieuwe kopgroep met Simon Yates, Juan Ayuso en Samuele Battistella. Ook zij zouden het niet uitzingen tot het eind en werden op 30 km gegrepen.

Maar Yates had nog wat in de tank en versnelde op de laatste klim van de dag, de Alto de Abaltzisketa. Hij ging over Ivan Garcia Cortina die iets daarvoor was weggereden, kwam met een bonus van 20 seconden over de top en kwam in de afdaling en op het vlakke gedeelte niet meer in de problemen. Hij soleerde naar de zege. Dion Smith maakte het feest van de ploeg compleet en eindigde als tweede, voor Xavier Canellas.

Yates won in de jongste Giro twee etappes, maar moest daarna opgeven wegens kniepijn door een valpartij in de etappe naar de Etna. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. In z’n eerste wedstrijd schiet hij dus meteen raak en volgt hij op de erelijst Luis Leon Sanchez op. Eerder won Yates er ook al in 2016.

