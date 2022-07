Manager van fastfoodrestaurant giet kokend water over klanten die klagen over foute bestelling — © KameraOne

Twee klanten hebben een rechtszaak aangespannen tegen fastfoodketen Taco Bell na een volledig uit de hand gelopen discussie in de Amerikaanse stad Dallas. Toen de klanten verhaal gingen halen bij het personeel omdat hun bestelling al voor de tweede maal fout bleek, sloegen bij een manager van de zaak de stoppen door. Ze goot kokend water over de klanten en maakte zelfs aanstalten om een tweede emmer over hen te gieten.