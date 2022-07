De gemoedelijke jachthaven van Leopoldsburg: “Karin wou varen, maar mocht het zelf niet meer meemaken”

Maria Janssens (80) en Jan Van Broekhoven (81) uit Mol in hun boot ‘Karin’, genoemd naar hun overleden dochter. Haar knuffelaapje is de mascotte. — © Raymond Lemmens

Het kon niet anders dat Leopoldsburg het 15 km lange kanaal van Beverlo te danken heeft aan het Belgische leger. In de jaren 50 van de 19de eeuw werd de waterweg uitgegraven om zwaar transport over het water naar de garnizoensstad te vervoeren. Die activiteit is allang helemaal verdwenen. Enkel het oorlogsschip V902 Liberation doet nog denken aan het leger. Elk weekend komen er een 45-tal marinekadetten zich uitleven, ze leren er onder meer varen.

Taverne Drakar is voor de leden het vlaggenschip van de jachthaven. In het midden voorzitster van het dagelijks bestuur Annicq Aerts. — © Raymond Lemmens

Sociale haven

Sinds 1979 palmt de gezellige Jachtclub Leopoldsburg de havenkom in. “Er liggen zo’n honderd boten aangemeerd”, telt voorzitster van het dagelijks bestuur Annicq Aerts. Met veel passie vertelt ze over JKL vanuit taverne Drakar wat de leden het vlaggenschip van de jachthaven noemen. “Sinds de coronacrisis is ons ledenbestand fel verjongd. Niemand mocht nog weg en een boot vormde een goed alternatief.” Annicq - of Nikki voor de vrienden - spreekt over een sociale haven. “Wij hangen hier heel goed aan elkaar. Het terras zit vol met leden, gemengd met niet-leden, en wij gaan vaak op bezoek op de boot bij elkaar. Samen doen we jaarlijks een lente- en eindeseizoensvaart. Met meerdere boten varen wij dan naar andere verbroederingshavens om er bijvoorbeeld van een barbecue te genieten.”

© Raymond Lemmens

Troeven

Voor Nikki is een boot puur genieten. “Het is de ultieme ontspanning. Je leeft buiten in de natuur, zit op het water, in het midden van een kanaal waar niemand tot bij je kan.” De jachthaven, die ook over een mobilhomeparking beschikt, loopt parallel met het fietsroutenetwerk. Maar er zijn nog meer troeven. “Het grote voordeel is dat het centrum vlakbij is. Cafés en restaurants zijn er in overvloed. De supermarkt en winkels liggen om de hoek. Geen overbodige luxe voor wie naar hier vaart en enkele dagen onderweg is. Bovendien kan je hier eindeloos ver wandelen en genieten van de natuur. Dit is het mooiste kanaal van België”, claimt Nikki.

In de jachthaven van Leopoldsburg liggen zo’n honderd boten aangemeerd. “Wij hangen hier heel goed aan elkaar.” — © Luc Daelemans

Souvernirs en mascotte

Maria Janssens (80) en Jan Van Broekhoven (81) uit Mol zijn absolute believers van de Kampse jachthaven. Sinds 2004 zijn ze lid met hun boot Karin waarachter een bijzonder verhaal schuilt. “Vroeger kwamen wij hier voorbij met onze dochter Karin. ‘Wij moeten ook zo’n boot hebben’, zei ze dan. Maar Karin is met twee vriendinnen verongelukt in Bree in 1992. Ze was amper 20 jaar oud. Daarom hebben wij onze boot naar haar vernoemd en haar knuffelaapje is de mascotte van de club. Ooit maakten wij reizen van twee tot drie maanden naar Frankrijk en Nederland. Nu we op leeftijd zijn, houden wij het rustig. De boot zit vol met souvenirs en we hebben ook deels verbouwd. Ik kan echt genieten van het varen. En hier in Leopoldsburg is het zalig.”

Vijf tips in de buurt

Varen met een elektrische sloep

Verken zelf al varend de pracht van het Kanaal van Beverlo. Dat kan in een elektrische sloep aan een gezapig tempo tegen 8 km/u. Tot tien personen kunnen mee en een vaarbewijs is niet nodig.

Booot, Antwerpsesteenweg 129 in Leopoldsburg. Vanaf 120 euro, de waarborg bedraagt 250 euro. Info: www.booot.be

De Blauwe Kei

Vanuit Leopoldsburg maken ze meermaals tochten richting De Blauwe Kei in Lommel. Het is een paradijs voor wandelaars met een mooi gracht- en bosgebied. De plaatselijke horeca ontvangt je met open armen. “Dikke Lowie is een aanrader”, weet Nikki.

De Blauwe Kei, Blauwe Kei 40 in Lommel. Info: https://www.bosland.be/ontdek-bosland/wandelen/blauwe-kei-de-maat/38/

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Museum van het Kamp van Beverlo

Uiteraard heeft Leopoldsburg een militair museum. Het museum van het Kamp van Beverlo is ondergebracht in het oude militaire hospitaal. In dit bijzondere gebouw wordt de geschiedenis van het Kamp en Leopoldsburg uit de doeken gedaan.

Museum van het Kamp van Beverlo, Hechtelsesteenweg 9 in Leopoldsburg. Open di en do van 9 tot 12 uur en woe van 13 tot 17 uur. Bezoek met gids elke dag mogelijk na afspraak. Inkom: 4 euro, 65+ en studenten tot 18 jaar 3 euro. Kinderen t.e.m. 12 jaar gratis toegang. Info: www.museumkampvanbeverlo.be

© Museum van het Kamp van Beverlo

Fietsen door de bomen

De jachthaven ligt pal aan het fietsroutenetwerk, aan knooppunt 275. Een vijftal kilometer verderop kan je Fietsen door de bomen in Hechtel-Eksel aan knooppunt 272. Onderweg snuif je de frisse lucht van Bosland of het grootste aangesloten bosgebied van Vlaanderen op.

www.bosland.be

© Karel Hemerijckx

Erfgoed opsnuiven op be-Mine

Op nog geen 10 km van de haven ligt be-Mine of de mijnsite van Beringen. Je vindt er 100.000 m² aan gebouwenpatrimonium. En nog veel meer: beklim de terrils, laat de kinderen zich uitleven op de Avonturenberg, duik in Todi, ga zwemmen in de Sportoase, klim in Alpamayo …

Koolmijnlaan 201 in Beringen. Info: www.bemine.be