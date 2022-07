Debutant Nicolas Castro scoort meteen voor KRC Genk in oefenpot tegen Westerlo

KRC Genk heeft een oefenpot tegen Westerlo met overtuigende 6-1-cijfers gewonnen. Andras Nemeth en Bastien Toma scoorden elk twee keer voor de thuisploeg. Ook opvallend: debutant Nicolas Castro opende de score. Opzet van dit duel was om de spelers die tijdens het weekend weinig of niet in actie kwamen, toch matchritme te laten opdoen.(rco)

DOELPUNTEN: 15’ Castro 1-0, 35’ Bernat 1-1 (pen.), 55’ John 2-1, 58’ Nemeth 3-1, 67’ Toma 4-1, 73’ Nemeth 5-1, 88’ Toma 6-1.

KRC GENK: Leysen - Rommens (Van de Perre), McKenzie, Didden, Jukleröd - Aziz, Geusens (Toma) - El Khannouss, Castro (Godts), Paintsil (John) - Nemeth. Niet ingevallen: Penders.

WESTERLO: Gillekens (46’ Van Langendonck), Reynolds, N’Diaye, Tagir (46’ Chikhi), Mabea, Akbunar (46’ Yow), Madsen (81’ Van Hout), Fixelles, Bernat (60’ Seydoux), Gouré, Vetokele (60’ Dorgeles)

