Marianne Vos ziet met Tour de France Femmes droom uitkomen: “Blij dat ik hier eindelijk deel van mag uitmaken”

Marianne Vos is een van de smaakmakers in het vrouwenwielrennen en was een grote pleitbezorger voor een Tour de France voor vrouwen. Zondag eindigde ze als tweede in de sprint, zelf ziet ze meer kansen in de derde en vierde etappe van deze Tour, al neemt dat niet weg dat ze maandag ook zal meesprinten als het tot een sprint komt.

Vos ijverde jarenlang voor een volwaardige Tour de France voor vrouwen, begon zelfs samen met enkele andere rensters een petitie in 2013 die toen 70.000 keer ondertekend werd. Het leverde hen een gesprek op met ASO. Negen jaar later is er dan eindelijk de vernieuwde editie, georganiseerd door ASO, over acht dagen. “We hadden sinds 2014 al La Course tijdens de Tour voor mannen, dat was een eerste stap”, aldus Vos. “Nu krijgen we acht dagen koers. Dat is nog altijd geen drie weken, maar je moet het stap voor stap bekijken. Het vrouwenwielrennen heeft in de loop der jaren een lange weg afgelegd. We kunnen wel meer willen of daar op aandringen, maar je moet ook de tijd nemen om te groeien. Dat geldt niet alleen voor de organisatoren, maar ook voor de rensters en sponsors. Iedereen wil hier het beste van maken, een mooie race brengen en dat zal op zijn beurt positieve gevolgen hebben. De Tour overstijgt immers de sport, het is zo’n groot evenement, over de hele wereld.”

In haar jeugd trok Vos jaar na jaar met haar ouders en broer richting de Tour. Het gezin kampeerde in de Alpen en Pyreneeën en Vos haalde samen met haar broer handtekeningen op van renners. Als het haar ouders lukte om te achterhalen in welke hotels de teams verbleven, gingen ze kijken hoe de mecaniciens aan het werk waren. “Toen ik als klein meisje langs de kant stond om de renners aan te moedigen, had ik nooit kunnen bedenken dat ik op een dag ook zelf zou rijden in ‘s werelds grootste wielerwedstrijd”, aldus Vos, “maar nu zijn we zo ver. Dat vind ik echt prachtig.”

Vos is in goede doen. In de Giro Donne won ze twee etappes, waarna ze vroegtijdig afstapte om de Tour niet te compromitteren. “Ik mik op ritwinst”, zegt ze. “Het deelnemersveld is hier heel sterk, maar ik heb een goede voorbereiding achter de rug en ik ga er alles aan doen om hier een ritje mee te nemen.”