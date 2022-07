Ferrari-teambaas: “We kunnen de komende tien races winnen”

De achterstand van Charles Leclerc op WK-leider Max Verstappen bedraagt na zijn crash op Paul Ricard inmiddels 63 punten. “Maar ik heb geen reden om niet te denken dat we de komende tien races kunnen winnen”, aldus Binotto. „Ik denk dat we in Frankrijk hebben laten zien dat we ook wat bandenslijtage betreft een voordeel hebben. Max moest eerder naar binnen voor een pitstop, omdat zijn rubber sneller sleet.”

Daarbij moet worden aangetekend dat Verstappen rondenlang vlak achter Leclerc reed, wat een reden kan zijn dat de banden van de Limburger het zwaarder kregen. Hoe het daarna gelopen zou zijn weet niemand, want vlak na de stop van Verstappen maakte Leclerc een kolossale fout. Binotto: “Charles is een geweldige coureur en zal hiervan leren. Dit is een fout, dat kan gebeuren als je op de limiet rijdt. We zijn competitief en kunnen komend weekeinde in Hongarije weer scoren. Iedereen zal daar met meer neerwaartse druk rijden, daardoor wordt het een heel andere race.”

De Hungaroring lijkt op voorhand een circuit voor Ferrari, gezien het bochtige karakter. Al blijkt dat dit seizoen geenszins een garantie voor een Italiaanse zege.