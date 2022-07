Belgian Cat Julie Allemand bloeit volledig open bij WNBA-kampioen Chicago: “Leren met mijn ogen”

Belgian Cat Julie Allemand bloeit in haar tweede campagne in de WNBA en bij kampioen Chicago Sky volledig open. De 26-jarige guard krijgt van coach James Wade vele kansen en pakt ze ook met beide handen. “Ik beleef hier een schitterende tijd. Leren en stelen met de ogen. Dat is wat ik hier vooral doe,” zegt Julie Allemand.

De eerste tien wedstrijden van de WNBA-campagne miste Julie Allemand. “Ik was nog aan de slag bij mijn ploeg ASVEL Villeurbanne. We speelden de finale van de Franse play-offs. Die verloren we jammer genoeg,” zei de in Luik geboren en talentvolle spelverdeelster. De prijzenkast is voor de nog steeds maar 26-jarige Allemand nochtans al goed gevuld. Onder meer drie Belgische titels en tweemaal winst in de Beker van België bij Castors Braine, een Franse titel bij ASVEL Villeurbanne en één France Cup met Montpellier fonkelen op haar palmares.

Bij de Belgian Cats telt ze ondertussen reeds 63 caps, won ze brons op het EK in 2021, gidste ze de Cats mee op het eerste WK in 2018 naar de vierde stek en bereikte ze vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio de kwartfinale. Na Japan had ze echter een moeilijke start bij ASVEL Villeurbanne. “Na een lange en zware zomer met twee kampioenschappen leerde ik voor het eerst de keerzijde van de medaille kennen. Uiteraard was er ontgoocheling dat we ons niet voor de halve finale op de spelen kwalificeerden. Einde 2021 had ik echt wel een basketbal burn-out. Voor het eerst in mijn leven en ik ben ASVEL Villeurbanne dankbaar dat ik mijn tijd mocht nemen om terug te keren,” zei Julie Allemand.

Kwalificatie in Washington en Santo Domingo voor tweede WK

In februari was ze al opnieuw top en stuwde ze in het Amerikaanse Washington en in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) de Belgian Cats naar een tweede opeenvolgende WK-deelname. Dat de X-factor van de Belgian Cats helemaal terug is, konden we afgelopen week in Chicago Sky constateren. We hadden een ontmoeting met haar en de familie aan Chicago River. Allemand vierde haar debuut in 2020 in de WNBA en bij Indiana Fever. “Dat was het bubbelseizoen en werd op één locatie afgewerkt. Speciaal, maar zonder publiek en helemaal niet hetzelfde van wat ik nu meemaak.”

Julie Allemand werd wel opgenomen in het Rookie All Star Team en was dus één van de beste nieuwkomers in de WNBA. Met een trade belandde ze dus in de lente bij Chicago Sky. “En zo ben ik bij de WNBA-kampioen terecht gekomen. Met Ann Wauters als assistent-coach en Emma Meesseman als ploegmaat. We zijn de “Belgian Connection”. Echt leuk en we trekken uiteraard met elkaar veel op. We leven ook in Deerfield (wijk op één uur van Chicago, red.) met de ploeg op dezelfde locatie. Daar is een zwembad waar we na de trainingen eventjes kunnen bijpraten en wat rusten. Het schema is immers bijzonder druk met vele wedstrijden on the road en met verschillende tijdzones.”

Integreren in Chicago

Julie Allemand kreeg van coach James Wade de tijd om rustig te integreren. “Ik voel me hier uitstekend opgevangen. Ik arriveerde door de Franse titelfinale later, maar krijg stelselmatig meer vertrouwen en minuten.” Julie Allemand kwam van de 27 wedstrijden er 17 in actie waarvan vier in de basisvijf. Ze telt een gemiddelde van 17 minuten en afgelopen vrijdag leidde ze met 13 punten en 6 assists in money-time Chicago Sky tegen Dallas Wings mee naar de winst. Allemand beschikt over veel vista, flair en vooral een portie snelheid in combinatie met een fantastische balbehandeling. Ze voelt zich aan de boorden van de Chicago River en Michigan Lake dan ook als een vis in het water.

Mooi gebronzeerd en scherp als een mes lijkt ze klaar om met Chicago Sky de titel te veroveren. “Dat is onze challenge. We staan nu eerste, kunnen morgen (dinsdag) met de Commissionser’s Cup een eerste prijs winnen en gaan dan op zoek naar die titel. Aartsmoeilijk vermits het al twintig jaar geleden is dat een team twee keer op een rij kampioen speelt. Verder wil ik me individueel in de sterkste basketbalcompetitie ter wereld nog meer ontwikkelen. Ik train dagelijks met Courtney Vandesloot (één van de beste guards van de wereld, red.) en speel tegen top van de wereld. Leren en lezen met mijn ogen is wat ik vooral doe,” aldus nog Julie Allemand.