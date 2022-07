Sensoa start met verspreiding sensibiliseringsmateriaal rond apenpokkenvirus

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, is gestart met de verspreiding van sensibiliseringsmateriaal tegen het apenpokkenvirus, specifiek op plaatsen waar homomannen seks hebben. “Het gaat om affiches waarbij we oproepen om alert te zijn voor de symptomen. Daarnaast verspreiden we ook hand-outs aan de uitbaters van plaatsen zoals homosauna’s”, verklaarde Sensoa-woordvoerder Boris Cruyssaert.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft afgelopen weekend de apenpokken uitgeroepen tot “een internationaal gevaar voor de volksgezondheid”. Het gaat om het hoogste waarschuwingsniveau van de WHO.

Ook opmars in Europa

Het virus kwam oorspronkelijk vooral voor in Centraal- en West-Afrika, maar sinds mei van dit jaar is het aan een opmars bezig in Europa en elders. In ons land zijn er tot nu toe 331 bevestigde en één waarschijnlijk geval van de apenpokken geregistreerd, zo blijkt uit de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Alle gevallen zijn mannen tussen 20 en 65 jaar.

Sensoa richt zich met zijn campagne op deze groep. “De sensibilisering is niet gericht naar de volledige bevolking, maar specifiek op mannen met wisselende seksuele contacten”, aldus de woordvoerder.

Vaccinatie

Behalve sensibilisering, wordt er ook ingezet op vaccinatie. België bestelde eerder deze maand nog eens 30.000 extra dosissen van het Jynneosvaccin, al zouden die pas in het najaar beschikbaar zijn. Tot nu zijn er 3.040 dosissen beschikbaar voor mensen die een onbeschermd hoogrisicocontact hebben gehad.

De symptomen van een besmetting met het apenpokkenvirus zijn onder meer huiduitslag, gezwollen lymfeklieren, koorts, koude rillingen en spierpijn. Een besmetting is heel zelden dodelijk en meestal herstellen patiënten na enkele weken.