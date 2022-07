Kevin Mirallas verlaat het Portugese Moreirense voor avontuur in Cyprus

De terugronde van vorig seizoen werkte Mirallas af voor Moreirense. Daar had hij een contract voor een half seizoen ondertekend. Hij kwam er niet verder dan acht wedstrijden en één doelpunt. Zijn contract was er intussen afgelopen, waardoor hij transfervrij naar Cyprus kon.

Ook voor zijn verblijf in Portugal had Mirallas een tijdlang zonder club gezeten, nadat hij in de zomer van 2021 mocht vertrekken bij Gaziantep. Eerder scoorde Mirallas, een jeugdproduct van Standard, zijn doelpunten voor Lille (2004-2008), Saint-Etienne (2008-2010) , Olympiakos (2010-2012 en 2018), Everton (2012-2017), Fiorentina (2018-2019) en Antwerp (2019-2020).

Bij AEL Limassol wordt hij onder meer ploegmaat van Stefan Scepovic, die in een ver verleden nog voor Club Brugge en KV Kortrijk uitkwam.