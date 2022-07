Een handstand of zelfs een spagaat doen... op een paard in beweging. Dat is voltige. Woensdag start in Hongarije het EK van die spectaculaire sport, die paardrijden met turnen combineert. Hoewel Limburg geen enkele voltigeclub telt, doen er toch twee Limburgers mee. “We trainen thuis op een soort neppaard.”