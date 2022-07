Voor 3.600 euro boetes geïnd bij drugscontroles aan Atmoz Open Air

De politie heeft zaterdag aan de Atmoz Open Air in Maaseik een drugscontrole uitgevoerd. Er werden 21 overtredingen vastgesteld. Goed voor in totaal 3.600 euro aan boetes. De meeste boetes werden via bankcontact ter plaatse betaald.

De organisatie van Maaseik Atmoz Open hanteert een nul tolerantie beleid ten aanzien van drugs. Het is verboden om enige vorm van drugs te gebruiken, te dealen of in bezit te hebben. De beveiliging en organisatie behielden zich het recht om de toegang ontzeggen aan iedereen die onder invloed lijkt door alcohol, drugs of andere middelen. In samenwerking met het parket Limburg, de politiediensten werd er een drugscontrole opgesteld. Eenentwintig personen waren in overtreding. Er werden 8 pv’s voor joint of cannabis genoteerd. Twee overtreders beslisten om hun onmiddellijke minnelijke schikking per overschrijving te betalen. Elf deden dat via de betaalterminal die er stond.

De volgende drugs werden in beslag genomen: 18,2 gram cannabis, 17 joints, 24,44 gram cocaïne, 3,6 gram MDMA, 37 xtc tabletten, 8 gram GHB en 5 gram speed.

Zowel de controles als het gehele evenement verliepen dankzij een goede organisatie en samenwerking met de veiligheidsdiensten zonder incidenten en in een aangename sfeer. mm