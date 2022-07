Tadej Pogacar draait rollen om en supportert nu voor vriendin Urska: “Ik denk dat ze een rit kan winnen. No pressure”

“Het is nu aan mij om Urska te steunen”, vertelde de Sloveense tweevoudige Tour-winnaar. “Dit wordt een intenste week voor haar, Ik ben héél blij dat ik hier bij haar kan zijn. Ook al is het maar voor vijf minuten, hier voor de start. Dat had ik nodig. Gisteren lukte het niet om elkaar te zijn. Ze bleef blij de ploeg en moest aan haar eigen Tour denken. Urska investeert zo veel tijd om mij altijd en overal te volgen, dat is ongelofelijk. Ik ben blij dat ik er nu ook voor haar kan zijn. Ze verdient dit en werkt er zo hard voor. Ik moet haar niet veel advies geven. Ze weet wat ze doet , ze is slim en heeft veel vertrouwen. Ik denk dat ze een rit kan winnen. No pressure”, vertelt hij met een glimlach naar zijn vriendin. “Ik sta op de eerste rij om voor haar te supporteren. En voor de andere vrouwen. Ze krijgen eindelijk zelf een eigen Tour.”

Vandaag keert Pogacar even terug naar huis. Het koppel verhuist binnenkort en aangezien Urska nu de Tour des Femmes aan het rijden is, moet de runner-up van de Tour die klus in zijn eentje klaren. “Er wacht mij thuis veel werk, ik moet alles inpakken. Maar zondag keer ik zeker terug naar voor de slotrit op La Planche des belles filles. Of ik zaterdag tussendoor de Clasica San Sebastian rij? Geen idee. Ik weet nog niks over mijn programma.”