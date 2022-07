Zwembad De Merel duikt in een pleegzorgavontuur

Tijdens de zomervakantie, tot 31 augustus, zet Zwembad De Merel pleegzorg extra in de kijker in het zwembad. Daarmee wil de sportdienst helpen om nieuwe pleeggezinnen te vinden.

“Als geëngageerd zwembad wil De Merel samen met Pleegzorg Vlaanderen op zoek gaan naar pleeggezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig hebben. Om die zoektocht te ondersteunen krijgt het zwembad tot 31 augustus een kleine make-over. Onder andere pleegzorgstickers, posters en een banner kleuren tijdelijk het zwembad. Met de actie willen we bezoekers op een laagdrempelige manier laten nadenken over het pleegouderschap.”, melden de initiatiefnemers. Meer info op www.pleegzorgvlaanderen.be