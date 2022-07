Sint-Truiden

Maxim Bavin (26) uit Leuven, beleggingsadviseur

Birthe Maes (25) uit Diest, justitieassistente

Kinderen: Zjef (2 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar voor het eerst ontmoet op een grauwe winterdag in februari 2019 in een gezellige brasserie in Diest”, klinkt het. “Het was meteen raak!” (jcr)

