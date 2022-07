Sint-Truiden

Thibault Nivelles (30) uit Sint-Truiden, ondernemer

Silke Boffin (33) uit Sint-Truiden, zelfstandig schoonheidsspecialiste

Kinderen: Pauline (3) en Juliette (2)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Wij zijn vandaag 4,5 jaar samen, maar kennen elkaar al zo’n acht jaar”, zegt Thibault. “Ik was namelijk klant bij Silke. Toen we samen iets zijn gaan drinken in de skybar in Hasselt, is de vonk overgeslagen.” (jcr)

