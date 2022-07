Sint-Truiden

David Brugmans (46) uit Gingelom, bediende

Annemie Backx (50) uit Sint-Niklaas, ambtenaar

Kinderen: Yannick (26), Jirina (22), Thomas (19) en Noah (9)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Vier jaar geleden hebben we elkaar leren kennen via Facebook”, vertelt het koppel. “Na een date kregen we een relatie met als kers op de taart nu de eeuwige verbondenheid door het huwelijk.” (jcr)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken