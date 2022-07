Dilsen-Stokkem

Rudi Verkisssen (59) uit Rotem, Teamleader LDM in Genk

Nadia Toci (48) uit Wiemesmeer (Zutendaal), logistiek arbeidster LDM in Genk

Kinderen: Rowena (30), Mandy (25) en Noa (14)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar leren kennen via ons werk 12 jaar geleden”, vertelt het koppel. “De vonk sloeg over na een etentje. We zijn collega’s, maar ook de beste maatjes.” (mmd)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken