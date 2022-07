Hasselt

Jaak Moors (66) uit Peer, gepensioneerd kasseilegger

Marleentje Geysels (57) uit Aarschot, zaakvoerder tuinaanleg Geysels in Kermt

Kinderen: Bjorn (37)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? "15 Jaar geleden is de vonk overgesprongen in dancing Johnny White in Scherpenheuvel ", lacht Jaak.