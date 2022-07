De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is op bezoek in Afrika. Na een eerste bezoek in Egypte op zondag, is hij zondagnacht aangekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook Ethiopië en Oeganda staan nog op de agenda. Maar wat plant Rusland met dit charmeoffensief? En op hoeveel steun kan Poetin rekenen in Afrika?