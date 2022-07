Van Gerwen na toernooizege: “Kon na Jumbo-Visma en Verstappen niet achterblijven”

“Blijven vechten. Er was vanaf het eerste moment maar één de betere en dat was ik”, aldus een dolgelukkige Michael van Gerwen tegenover Viaplay nadat hij voor de derde keer in zijn loopbaan het World Matchplay had gewonnen. De 33-jarige Brabander rekende in een spannende finale af met Gerwyn Price uit Wales (18-14).

Van Gerwen miste in Blackpool aanvankelijk veel kansen om zijn legs uit te gooien. Hij kwam met 4-0 achter en liep lang achter de feiten aan. Hij knokte zich uiteindelijk wel naar een gelijke stand van 13-13 en sloeg vervolgens toe. Van Gerwen gooide de finale uit met een score van 121.

“Het lukte me maar niet om dubbels op het juiste moment te gooien, mijn finishes liepen niet. Het was puur scorend vermogen waardoor ik hem onder druk zette. Maar om dan weer zo’n eindspurt in te zetten, dat geeft zo veel voldoening. Ik ben zo blij, dat wil je niet weten.”

“Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen na deze dag met natuurlijk Jumbo-Visma en Max Verstappen, kon ik niet achterblijven toch?, aldus Van Gerwen met een lach. „ Ik heb alles al meegemaakt in het spel. Ik ben pas 33, ik heb ups en downs meegemaakt. Ik weet hoe het is om terug te vechten en niet op te geven, dat is het belangrijkste denk ik.”