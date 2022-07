Elke dag is anders met verkleedpartijen op speelplein De Speelpeer

Peer

Op speelplein De Speelpeer in de Reep kunnen de kinderen van Peer zich volop uitleven. Kinderen van 3,5 jaar tot en met 15 jaar zijn er welkom. De tieners hebben soms aparte activiteiten en uitstapjes. In totaal zijn er 130 inschrijvingen tijdens de drie weken dat het speelplein plaatsvindt. Dat zijn circa 50 à 60 kinderen per dag die komen spelen. De veertien leidinggevenden zorgen dat alles vlot verloopt. “We zorgen elke dag voor gevarieerde spelletjes, dikwijls rond een bepaald thema. Zo is er een junglethema waarbij een leider verkleed rondloopt en opdrachten geeft zoals het maken van knutselwerkjes”, vertelt Valerie Snoekx, één van de hoofdleiders. Op de laatste dag van het speelplein mogen de ouders langskomen om samen massa-spelletjes te doen en liedjes te zingen die de kinderen geleerd hebben. peb