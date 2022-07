Geen Van Aert en Vingegaard vanavond in Aalst: “Dan mag je nog met een pak geld staan zwaaien, als ze niet willen, dan komen ze niet”

De renner van Alpecin-Deceuninck, die ook al de 15e rit tussen Rodez en Carcasonne op zijn naam schreef, zal maandagavond starten in de ajuinenstad. Net als Geraint Thomas, derde in de stand van de Tour, en de Belgen Yves Lampaert, Amaury Capiot, Guillaume Van Keirsbulck, Frederik Frison, Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Edward Planckaert.

“Wij hebben er alles aan gedaan om Jonas Vingegaard te overtuigen om naar Aalst te komen, maar dat is ons spijtig genoeg niet gelukt. Hij wou simpelweg niet rijden vandaag. Dan mag je nog met een pak geld staan zwaaien, als ze niet willen, dan komen ze niet. Hetzelfde verhaal bij Wout van Aert. Ook hem deden we echt een heel mooi financieel voorstel, maar hij verkoos om daags na de Tour de France bij zijn familie te zijn en bedankte daarom voor ons criterium”, meldt Johny Van den Borre van het organiserende comité.

“Het is jammer dat we de toeschouwers geen ‘trui’ kunnen aanbieden, maar wij hebben wel de 3e van het klassement, Geraint Thomas, aan de start zodat we toch een deel van het podium van de Tour hebben. En wij slaagden erin Jasper Philipsen, goed voor twee ritzeges en tweede in de stand van het puntenklassement, alsnog te overhalen om te starten. Normaal gezien zou die op vakantie vertrekken, maar na heel lang onderhandelen zijn we er op de valreep toch nog in geslaagd hem te overtuigen in Aalst zijn rappe benen nog eens te tonen. Voorts is ook Yves Lampaert, de drager van de eerste gele trui in Kopenhagen, van de partij naast Amaury Capiot, Guillaume Van Keirsbulck, Frederik Frison, Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Edward Planckaert. Wij verwachten dan ook opnieuw een massa volk in Aalst, dit nadat we twee jaar niet organiseerden wegens de coronapandemie.”

Het programma van het 85e na-Tourcriterium Aalst:

16u30: Voorstelling Gentlemens Classic en BV’s parade

17u00: Gentlemens Classic en BV’s wedstrijd

18u30: Voorstelling profs

19u00: Start 85e na-Tourcriterium

22u00: Huldiging