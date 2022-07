Wesley (ex-Club) hoopt carrière nieuw leven in te blazen na knieblessure: Levante huurt de spits van Aston Villa

Enkele dagen geleden raakte reeds bekend dat de uitleenbeurt van de gewezen Club Brugge-aanvaller bij het Braziliaanse Internacional vroegtijdig werd stopgezet. De intussen 25-jarige spits werd door Aston Villa tot eind dit jaar verhuurd aan Internacional, in een poging zijn carrière te herlanceren na een zware knieblessure.

Villa plukte Wesley in 2019 voor 25 miljoen euro weg bij blauw-zwart, destijds een recordbedrag voor de Bruggelingen. In de heenronde van vorig seizoen was hij op uitleenbasis in het Jan Breydelstadion aan de slag, zonder succes. In Birmingham ligt hij nog twee jaar onder contract. Hij kwam er nog niet verder dan vijf Premier League-doelpunten.