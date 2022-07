Nick Claes frist bib op met passende muurschildering in Leopoldsburg

Leopoldsburg

Bij het recente opfrissingsproject van de Kampse bibliotheek klopte men aan bij illustrator Nick Claes (34) die in zijn kinderjaren vlak in de buurt van dit gebouw woonde. “Ik heb enkel rekening moeten houden met enkele toonaangevende kleuren, maar voor de rest kreeg ik carte blanche om deze muurschildering uit te werken. Uiteindelijk strandde ik op 5 ideeën waarvan ik dit tafereel met het vissen naar leesvoer weerhield omdat dit het beste past in het algemeen kader,” verduidelijkt een tevreden Nick. sb