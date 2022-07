Kerkrade/Hamont-Achel

Voor de vierde keer behaalde de Koninklijke Fanfare Kempenbloei uit Achel goud in de hoogste afdeling van het Wereld Muziek Concours in het Nederlandse Kerkrade. Dit is een unicum in de geschiedenis van de hoog aangeschreven wedstrijd, en een absoluut eerbetoon aan verongelukt bestuurslid Steven Schuurmans.