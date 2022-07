‘Familie’-acteur Yanni Bourguignon wordt voor het eerst papa: “Gedaan met de rust”

“Baby on the way”. Met die Instagram-post liet ‘Familie’-acteur Yanni Bourguignon zondag weten dat hij later dit jaar voor het eerst papa wordt.

De Instagrampost van Bourguignon, die de rol van Cédric speelt in VTM-soap ‘Familie’, was vergezeld van twee foto’s: een van hem en zijn vriendin en een van hun twee honden. “Hoe die pampers precies werken, snappen we nog niet zo goed. Al een geluk hebben we nog tot december om daar achter te komen. Geen stress, baby. Grote broer en zus zijn er klaar voor”, zo staat te lezen in het bijschrift, dat onder meer nog wordt afgesloten met de hashtags #babyontheway en #gedaanmetderust.

Eind vorig jaar raakte ook nog bekend dat Bourguignon zijn vriendin ten huwelijk had gevraagd. “Al een geluk was ze zo zot om ja te zeggen”, luidde het toen.