Samira Dzaferi verongelukte zaterdagochtend in Heestert. — © djr, if

Heestert/Moen/Avelgem/Kortrijk

Zaterdagmorgen is Samira Dzaferi omgekomen bij ongeval. Op de Stijn Streuvelsstraat in Zwevegem reed de 24-jarige dame uit Moen frontaal in op de vrachtwagen van een marktkramer. Haar familie en vriendinnen zijn er het hart van in. “Ze was zo’n goed persoon.”