Kinderstreken op zijn best: zoontje laat huissleutels in minuscuul gaatje vallen, kat blijkt de redder in nood

Er zijn soms van die dagen waarop je als ouder even moet vloeken als je kinderen iets doms doen. Zo speelde het zoontje van de Braziliaanse Luh Meira even met zijn moeders geduld toen hij tijdens een spelletje de sleutels van het appartement in een klein gaatje liet vallen. Meira deed er alles aan om de sleutel weer te pakken te krijgen, maar zelf kon ze er niet aan. De hoop was bijna verloren, tot plots een kat de redder in nood bleek te zijn: “Als ik het niet had gefilmd, zou niemand me geloofd hebben.”