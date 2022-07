Verkeersvormingsklas voor minderjarige die hoofd door open dak van pa’s auto steekt

Een 15-jarige jongen heeft een uitnodiging voor de verkeersvormingsklas gekregen. Hij werd zondag op de Riemsterweg in Bilzen betrapt toen hij rechtstond in het open dak van een auto. Aan het stuur zat zijn vader.

De politie stelden afgelopen weekend nog tal van overtredingen vast bij controles in de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Een 19-jarige jongeman uit Olmen moet zijn getunede auto binnen de 15 dagen in orde laten maken en zal het voor de politierechter mogen gaan uitleggen waarom zijn auto niet volgens de regels van de kunst is uitgebouwd. De politie zette hem in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de kant op de Taunusweg in Munsterbilzen na een oproep van racende moto’s en auto’s. Aan de auto van de Kempenaar bleek van alles niet te kloppen. Hij was te laag, had een spoiler vooraan, side wings en een niet gekeurde uitlaat. Het keuringsbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. De bestuurder mag zich met zijn voertuig enkel verplaatsen in de driehoek woning-garage-keuring.

Ter hoogte van de “Burger King” kreeg een bestuurder van een getuned voertuig nog een proces-verbaal van waarschuwing voor een verkeerde bandenmaat.

Marihuana

Een 31-jarige vrouw uit Bilzen die in de Tongersestraat met haar bromfiets aan de kant werd gezet, testte positief op marihuana. In 2020 werd ze ook al eens betrapt op rijden onder invloed van verdovende middelen. Haar partner had van 4 zakjes van telkens 1 gram marihuana bij. De drugs werden in beslag genomen en de Bilzenaar zal later verhoord worden over de feiten.

Op de Tongersesteenweg in Hoeselt werd een auto met een verlopen keuring onderschept. De bestuurder uit Tongeren kreeg een rijverbod van 6 uur omdat hij positief testte op alcohol. Aan het kanaal in Kanne werden twee personen uit Nederland betrapt op illegaal zwemmen. Tenslotte werd op de Bilzersteenweg in Hoeselt een bestuurder geverbaliseerd voor keren op het kruispunt met de Industrielaan. De boete bedraagt 58 euro.