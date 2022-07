Genkse Noord-Zuidraad strijkt neer op de zondagsmarkt

Het was even geleden dat de Genkse Noord-Zuidraad nog kon deelnemen aan de zondagsmarkt, corona, weet je wel. Dit jaar mocht het weer, en dat was eraan te merken. Het geheel bruiste van gezelligheid en zomerse ritmes, waarvoor de podiumoptredens van de Wamaki’s en van Duolly Nation borg stonden.Maar ook een zestal Genkse verenigingen zetten hun beste beentje voor in de infostands: Congodorpen (Congo), Afractie (Senegal) en het Comité Kisaro (Rwanda) - dit jaar vijftig jaar oud - ondersteunen projecten in Africa. Het Gahatecomité, dat zopas zijn tienjarig bestaan vierde, werkt in Nepal en ‘Refugees welcome’ zet zich in voor vluchtelingen die zich hier bij ons aanbieden. Heel bijzonder was de stand van het Ananauproject voor inheemse kinderen in Peru want projectverantwoordelijke Ellen Bosch was na enkele jaren afwezigheid weer in ons land.Oxfam-Wereldwinkel zorgde voor lekkere cocktails en de Noord-Zuidraad bracht leuke animatie voor jong en oud over de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties en over ‘klimaatrechtvaardigheid’, het thema van de 11.11.11-campagne in 2022.Voeg daarbij nog de stralende zon en het wordt het duidelijk dat het een zondagsmarkt werd om niet te vergeten…(foto's G. Swartenbroekx)