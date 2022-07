Charlie Moore en Jure Zubac naar Bergen

Charlie Moore, geboren in Chicago, trad in 2016-2017 toe tot de California University (12,2 punten, 2 rebounds, 3,5 assists en 1,1 steals). Daarna ging hij naar de University of Kansas, waar hij in het seizoen 2017-2018 niet kon spelen, in overeenstemming met de transferregels van de NCAA. In 2018-2019 eindigde de speler als derde in de BIG 12 Conference. Voor het seizoen 2020-2021 besluit Moore een nieuwe start te maken en om familiale redenen dichter bij zijn geboorteplaats Chicago te gaan wonen. Daarna ging hij naar DePaul University waar hij tekende voor 14,4 punten, 3,6 rebounds, 4,2 assists. Zijn laatste NCAA campagne was Miami Univeristy Hurricanes (12,4 punten, 2,6 rebounds en 4,2 assists gemiddeld).

In de NBA Summer League was hij enkele weken geleden en bij Detroit Pistons goed voor een gemiddelde van 9,3 punten, 3 rebounds en 7 assists. De Henegouwers trokken ook Jure Zubac aan. Een 27-jarige en 2m04 grote power forward. Zubac was van 2013 tot 2021 bij Siroki Primorski actief. Vorig seizoen tekende hij bij het Slowaakse Bratislava voor een gemiddelde van 16 punten en 9 rebounds.