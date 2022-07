100 nummers en een concert van bijna 7 uur: Raymond van het Groenewoud sluit Gentse Feesten af met legendarisch concert

Het is 5u30. Raymond heeft net het tweede deel van zijn marathonconcert op de Gentse Feesten afgerond. De gordijnen van het grote podium van Trefpunt zijn gesloten. Het publiek schreeuwt uit volle borst de tekst van Meisjes.

Een concert van Raymond van het Groenewoud op de Gentse Feesten is nooit zomaar een concert. Het is een trip, die lijkt te blijven duren. En elke keer je denkt ‘ja bon na 5 uur heb ik het wel gezien’, zet Raymond met zijn band een vinnige versie in van de Beatles. Of van The Monkees. En hop, je bent weer in de trip gezogen.

© Steven Hendrix

Wat kunnen we je vertellen over het nu al legendarische concert dat Raymond in de nacht van zondag op maandag gaf op de Gentse Feesten? Niet zo heel erg veel, je moet erbij zijn om te begrijpen waarom iemand in godsnaam 6 uur lang naar een concert staat luisteren.

Het was country, het was Twee Meisjes en Je veux l’amour en het was meezingen en brullen. Het was de zon zien opkomen en lachen en dansen, alsof het de Gentse Feesten ondertussen eigenlijk nog niet gedaan waren. Trefpunt feestte koppig verder met Raymond.

© Steven Hendrix

Net toen wij dachten – om 7u30 – dat het stilaan wel zou eindigen, zette Raymond vol poeier nog Twist and shout in. Na 6 uur spelen alstublieft. Af en toe liet hij zich vervangen, door zijn zoon of zelfs door zijn eigen manager. Maar het overgrote deel van het marathonconcert speelde de 72-jarige gewoon zelf.

Pas om 8u02 ging de stekker er finaal uit, na een concert van liefst 7 uur lang. Merci, Raymond! Merci, Raymond! brulde het uitgelaten publiek nog minutenlang. Maar de trip was finaal voorbij. Een concert voor de geschiedenisboekjes van de Gentse Feesten.

Het was een toepasselijk slotakkoord voor de mooie Gentse Feesten 2022. Na duizend dagen zonder, weten de Gentenaars dat de spirit van hun Feesten de pandemie heeft overleefd. Raymond belichaamde die spirit zondagnacht zoals geen ander dat kan. Merci, Raymond.

© Steven Hendrix

Dit was de setlist van het marathonconcert.