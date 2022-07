Rusland beschuldigt 92 Oekraïners officieel van misdaden tegen de menselijkheid

Volgens Bastrykin worden in totaal 96 Oekraïners, onder wie 51 legerbevelhebbers, gezocht voor misdaden tegen de menselijkheid. 92 van hen werden al officieel aangeklaagd. Het hoofd van de Russische onderzoekscommissie stelt ook een internationaal tribunaal voor om de Oekraïners aan te klagen, gesteund door landen als Bolivia, Iran en Syrië. Kiev heeft voorlopig geen commentaar gegeven op de verklaringen van Bastrykin.

Ook Oekraïne voert zijn eigen onderzoeken uit. Eerder deze maand verklaarde Kiev al dat het meer dan 21.000 oorlogsmisdaden en agressiemisdrijven van Russische troepen onderzoekt. Het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat Oekraïne heeft beschreven als een “plaats delict”, heeft ook al een team van onderzoekers en forensische experts, naar Kiev gestuurd. Het Kremlin ontkent al sinds het begin van de invasie in februari alle oorlogsmisdaden of dat het zich bewust op burgers heeft gericht.