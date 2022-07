Nigeriaanse Tobi Amusan knalt naar goud op 100 meter horden en pakt ook wereldrecord

De Nigeriaanse Tobi Amusan heeft zondag op de slotdag van het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene het goud veroverd op de 100 meter horden. Ze leek daarbij haar eigen wereldrecord, dat nauwelijks een tweetal uren oud was, te verbreken maar er blies te veel wind.

Amusan zorgde eerder zondag op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene voor een verrassing met een wereldrecord (12.12) in de halve finales. De 25-jarige Amusan snelde naar winst in de eerste reeks in 12.12 (wind: +0.9), goed voor een wereldrecord. De vorige toptijd stond sinds de zomer van 2016 op naam van de Amerikaanse Kendra Harrison, die toen in Londen 12.20 klokte.

In de finale ging de Nigeriaanse er dus onder met een tijd van 12.06, al blies er te veel wind om opgenomen te worden als wereldrecord (+2.5, de toegelaten grens bedraagt 2.0). De Jamaicaanse Britany Anderson (12.23) snelde naar het zilver, voor de Puerto Ricaanse Jasmine Camacho-Quinn (12.23).

Anne Zagré verdedigde zaterdag de Belgische kleuren in de reeksen van de 100 meter horden, maar kon zich na een bewogen dag niet plaatsen voor de halve finales. De 32-jarige Brusselse finishte in de eerste reeks in 13.25 op de vijfde plaats, na een mindere start. Het Belgisch record van Zagré bedroeg 12.71. De Amerikaanse regerende wereldkampioene Nia Ali raakte echter de twee laatste horden. Bovendien kegelde ze ook de laatste horde van Zagré om. Onze landgenote ondervond zo duidelijk hinder. Ali werd gediskwalificeerd en de Belgische atletiekfederatie tekende protest aan. Met succes, want Zagré kreeg van de jury een nieuwe kans, in haar eentje. Om de halve finales te bereiken, moest ze beter doen dan 13.113, de tijd van de loopster die met de laatste verliezende chrono doorstootte.

De Brusselse liep een sterke herkansing en leek op weg om onder de vereiste tijd te gaan duiken. Bij de laatste horde sloeg het noodlot echter toe. Zagré struikelde, kwam hard neer en tuimelde al vallend over de finish. Ze moest zo een kruis maken over de halve finales.