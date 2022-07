Jakob Ingebrigtsen snelt wel naar goud op 5.000 meter

De Noor Jakob Ingebrigtsen heeft zondag (lokale tijd) op de slotdag van het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene het goud veroverd op de 5.000 meter.

Ingebrigtsen liet zich niet in de luren leggen en behield de hele race de controle. In de slotronde maakte de Noor met een versnelling de concurrentie duidelijk dat ze er niet aan te pas zou komen. Ingebrigtsen haalde het in 13:09.24. De Keniaan Jacob Krop (13:09.98) moest vrede nemen met het zilver, de Oegandees Oscar Chelimo greep het brons (13:10.20).

Het is voor de nog altijd maar 21-jarige Ingebrigtsen de eerste wereldtitel. Eerder eindigde hij in Eugene als tweede op de 1.500 meter.