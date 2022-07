Levenloos lichaam aangetroffen in huis, politie en parket onderzoeken verdacht overlijden

Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden langs de Droge Janstraat in Izegem. Daar werd zondagavond het levenloze lichaam van een man aangetroffen. De straat werd onmiddellijk afgesloten. Een wetsdokter ging meteen ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

De politie trof zondagavond omstreeks 19 uur een lichaam aan in een woning langs de Droge Janstraat, een smal straatje in het centrum van Izegem. Omdat de deur van de woning op een kier stond en er in het huis ook bloed werd aangetroffen, startten de politie en het parket onmiddellijk een onderzoek op.

De straat werd langs beide kanten afgesloten voor het verkeer. De brandweer moest een tent aanleveren. Heel wat buren keken van aan hun woning toe hoe de onderzoekers ter plaatse het voorval onderzochten. Hoe de man om zijn leven gekomen is, is voorlopig niet duidelijk.