VTM zendt per ongeluk aflevering met acteur Jan V.H. uit na veroordeling voor bezit en verspreiding kinderporno

V.H. vertolkte hierin van 2004 tot 2009 de rol van Arnold, deze afleveringen zijn niet meer terug te vinden op VTM Go. Maar reeds in 1995 speelde hij in dezelfde reeks een gastrolletje. Daarin is hij al polka dansend te zien met Katrien De Vos en Britt Van der Borght, en die episode kwam per ongeluk op het scherm. “De aflevering is helaas tussen de mazen van het net geglipt. We hebben deze aflevering ondertussen offline gehaald en deze zal niet langer uitgezonden worden bij eventuele heruitzendingen”, klonk het bij VTM.