Belgian Cheetahs zesde van de wereld, en als één blok achter coach: “Wij zijn supercontent over haar”

De Belgian Cheetahs, de 4x400m-vrouwen, liepen voor wat ze waard waren, en dat is een zesde plaats op het WK. Op termijn dient het sluimerende ‘probleempje’ van coach Carole Bam opgelost. Aan de meisjes zal het niet liggen. “We zijn een ploeg die draait met haar, dat willen we zo houden.”

Het onuitgegeven WK-kwartet Helena Ponette, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus snelde naar een zesde plaats, in 3.26.29. Het Belgisch record, vorig jaar gelopen op de Olympische Spelen van Tokio 2021, bedraagt 3:23.96. Goud ging naar de Verenigde Staten (3.17.79), zilver naar Jamaica (3.20.74), brons naar Groot-Brittannië (3.22.64). Behoorlijk blij stappen ze de mixed zone in. Laus: “Als de wissels iets beter hadden gelopen, als we niet werden gehinderd door de Fransen, hadden we ons kunnen weren voor de vierde plaats. Maar goed, zesde, ça passe. En we verbeteren ons gevoelig tegenover de reeksen, dus dat is positief.”

Wat als Cynthia Bolingo, heel lang out met een gescheurde kniepees, op dit WK was geweest? “Hoe je het draait of keert, Cynthia is een toegevoegde waarde als ze fit is”, zegt Bam. Een opsteker: voor het komende EK kan Bam zowel Bolingo als Hanne Claes recupereren. Vervaet: “Het zal niet makkelijk zijn, maar we moeten naar het EK vertrekken met de gedachte dat we een medaille willen pakken.”

© BELGA

Er werd aanvankelijk hard mee gelachen toen Laus, Claes en de estafettecoaches Carole Bam en Jacques Borlée het idee van de Cheetahs op tafel gooiden. Dat ze bewijs nodig hadden, zo zegden de beleidsmakers. Vooral Laus bleef volharden. Op hun eerste EK, in Berlijn 2018, eindigden ze als vierde. Op hun eerste WK, in Doha 2019, eindigden ze als vijfde. Op hun eerste Spelen eindigden ze, zonder speerpunt Bolingo, als zevende. En nu, op hun tweede WK, eindigden ze als zesde.

Positief: vandaag is de concurrentie van de Cheetahs groter dan bij de Tornados, willen velen aansluiten. Het is bijkomende manier om te kunnen deelnemen aan grote internationale kampioenschappen zoals de Olympische Spelen of wereldkampioenschappen.

Negatief: de estafettecoach voelt zich niet gesteund door de federatie, zo gaf ze van de week aan. Er sluimert ook een financieel dispuut, waarbij de Waalse vleugel moeilijk doet.

Als één blok staan de meiden achter haar. De sfeer zit goed, er is een nauwe band tussen de atletes en de coaches. Laus: “Over die interne zaken kunnen wij niet echt uitspraken doen, dat is niet aan ons, dat zijn discussies tussen hen. Maar we kunnen wel zeggen dat we supertevreden zijn over het werk dat ze levert. We behalen telkens weer finales, hebben persoonlijke records verbeterd, we willen dat ze echt wordt beschouwd als een goede coach. Deze ploeg draait met haar, dat willen we zo houden.” Vervaet: “Het is leuk dat we ons kunnen bewijzen en haar trots maken als coach.”