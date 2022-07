Brons voor Belgian Tornados op WK atletiek! Belgian Cheetahs zesde in finale

De Belgian Tornados hebben zondag op de slotdag van het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene de bronzen medaille veroverd in de finale van de 4x400 meter. Het is het derde eremetaal dit WK voor Team Belgium, na het brons voor Bashir Abdi op de marathon en het goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp. De Belgian Cheetahs werden zondag zesde in de finale van de 4x400 meter.

Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom en slotloper Kevin Borlée klokten 2:58.72, goed voor het brons. De Verenigde Staten grepen met Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon en Champion Allison het goud in 2:56.17. Jamaica pakte het zilver (2:58.58).

De Belgian Tornados hebben een toptijd op de afstand van 2:57.88, die Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kévin Borlée vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio klokten. Julien Watrin,

De Tornados, die zich eerder dit jaar tot indoorwereldkampioen kroonden in Belgrado, veroverden in 2019 in Doha de bronzen medaille op de 4x400 meter. De Tornados werkten zondag hun 29stee finale op een groot kampioenschap af. Al veertien keer eerder resulteerde dat in een podiumplaats, nu pakken ze dus hun vijftiende medaille.

Belgian Cheetahs zesde

De Belgian Cheetahs werden zondag in Eugene zesde in de finale van de 4x400 meter. De Verenigde Staten liepen naar het goud.

Helena Ponette, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus klokten 3:26.29, wat hen de zesde stek opleverde. Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson en Sydney McLaughlin grepen het goud in 3:17.79, voor Jamaica (3:20.74) en Groot-Brittannië (3:22.64).

De Belgian Cheetahs hebben een toptijd op de afstand van 3:23.96, die Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio haalden. De troepen van Carole Bam eindigden als zevende op de Olympische Spelen in Tokio en als zesde in Belgrado op het WK indoor in maart.

Polsstokspringer Ben Broeders elfde

Ook Ben Broeders kwam zondag in actie in de finale van het polsstokspringen. Broeders kende helemaal geen vlekkeloze start en had meteen twee pogingen nodig om over de starthoogte van 5m55 te geraken.

De Leuvenaar kende op de volgende hoogte minder problemen en haalde meteen 5m70. Op 5m80 liep het vervolgens driemaal mis voor Broeders, die een schaduwfavoriet voor eremetaal was maar zich dus niet in de medaillestrijd kon mengen. Hij moest vrede nemen met de elfde stek (op twaalf finalisten). Het goud was voor de 22-jarige Zweed Armand ‘Mondo’ Duplantis die ook een wereldrecord (6m21) sprong.