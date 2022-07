Russische minister van Buitenlandse Zaken: “Ook andere gebieden moeten veroverd worden”

Daarmee weersprak Lavrov zijn eigen uitspraken uit april. “We zijn niet van plan het regime in Oekraïne te veranderen”, zei hij destijds in een interview met tv-zender India Today. Het is aan de Oekraïners om te beslissen onder welke regering ze willen leven, luidde het toen.

De afgelopen dagen heeft de Russische regering haar standpunt over de oorlog in Oekraïne sowieso aangescherpt. Zo zei Lavrov woensdag dat de doelen van het land verder gaan dan alleen de Donbas-regio, in het oosten van Oekraïne. Ook andere gebieden in het land moeten worden veroverd, aldus Lavrov. Dat zou noodzakelijk zijn doordat Oekraïne beschikt over een almaar groeiende voorraad westerse wapens, met een groot bereik. Die wapens wil Rusland zo ver mogelijk houden van de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk, die Moskou als onafhankelijk erkent.

Niet Westers

Tot voor kort zei het Kremlin dat de Russische oorlogsdoelen zijn dat Oekraïne de regio’s Donetsk en Loehansk afstaat en dat het de Krim, die Rusland al in 2014 heeft geannexeerd, als Russisch erkent.

Lavrov is in Afrika om de banden aan te trekken met landen die anti-Westerse sentimenten koesteren. Zo ontmoet hij in Caïro leden van de Arabische Liga. Daarna reist hij naar Ethiopië en Oeganda, twee landen waarvan de betrekkingen met het Westen onder druk zijn komen te staan, en naar Democratische Republiek Congo.