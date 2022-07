In bloedvorm: Michael van Gerwen wint na de Premier League ook de World Matchplay Darts na overwinning tegen Gerwyn Price

Ook landgenoten Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh namen deel aan de World Matchplay, maar Huybrechts sneuvelde al in de eerste ronde tegen Chisnall en Van den Bergh moest in de halve finale het hoofd buigen voor Michael van Gerwen (33). En het was die laatste die daarom ook in de finale stond: tegen Gerwyn Price ging de Nederlander op zoek naar eremetaal.

En Van Gerwen slaagde in zijn opzet: hij begon nochtans dramatisch aan de partij en keek al snel tegen een 0-4 achterstand aan. Maar hij had nog tijd: wie het eerst 18 legs pakte, won het toernooi. Van Gerwen herpakte zich en kwam terug tot 3-4. Tussendoor liet Van Gerwen zelfs een kans op een fameuze 9darter liggen: na acht perfecte darts ging het mis op dubbel 12.

Toch kwam Price opnieuw snel op drie legs voorsprong, al kon Van Gerwen na 24 legs eindelijk op gelijke hoogte komen. En nadien stoomde hij door: in de 29e leg van de wedstrijd snoepte Van Gerwen een leg van Price af, waardoor hij opeens het voordeel van de pijlen had. En dat voordeel gaf hij niet meer weg: Van Gerwen haalde het uiteindelijk met 18-14. Met een heerlijke 121 finish maakte Van Gerwen het af.