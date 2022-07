Charles De Ketelaere blijft wachten, Club Brugge onderhandelt intussen met Ecuadoriaanse groeibriljant

Geen Charles De Ketelaere (21) gisteren tegen Genk. Hij trainde zaterdag apart en gaf aan dat hij niet klaar was om te spelen, gezien alle transferbeslommeringen. “Op dit moment is het allemaal een beetje veel voor hem”, aldus Carl Hoefkens na de match. De situatie is dan ook vervelend, want nadat Milan-directeur Paolo Maldini woensdag naar België was gekomen en Club – zoals afgestemd tussen de clubs – nadien nog een tegenvoorstel had gedaan, lieten de Italianen niks meer weten. Het blijft wachten op het beslissende bod.

Club hoopt op snelle duidelijkheid om zelf een nieuwe spits te kunnen halen – de Deen Rasmus Höjlund (19) van Sturm Graz blijft een serieuze piste –, maar doet wel al alles om een nieuwe centrale verdediger vast te leggen. Het is in verregaande onderhandeling met de Ecuadoriaan Joel Ordoñez (18) en zijn club Independiente del Valle. Ook Benfica en Villarreal zaten al achter het talent, dat zo’n 4 miljoen euro moet opbrengen.