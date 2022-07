Jasper Philipsen kan zijn geluk niet op na winst op Champs-Elysées: “De allermooiste zege voor sprinters”

Jasper Philipsen (24) heeft zijn tweede ritzege in deze Tour beet, één jaar nadat hij luidop vloekend door Van Aert geklopt werd op de Champs Elysées. Revanche heet dat. Met een indrukwekkende sprint bewees Philipsen opnieuw wat zijn statistieken al veel langer vertellen: we gaan hem nog vaak terugzien in de Tour.

Slikken toch, de cijfers die de nog altijd maar 24-jarige Philipsen de jongste twee Tours kan voorleggen. In 42 ritten stond hij liefst twaalf keer in de top drie. Maar geen rit waar hij zo naar smachtte als die op de Champs-Elysées. Precies een jaar geleden had hij zijn fiets nog in tweeën kunnen bijten op de bekendste boulevard van Parijs. Zo frustrerend waren al die ereplaatsen zonder overwinning.

Het is na deze Tour allemaal verleden tijd. Vorige week in Carcassonne bewees Philipsen al dat hij ook op het allerhoogste podium, in de Tour, kan winnen. Toen was het nog na een spurt met een uitgedunde groep. In Parijs waren alle grote namen er wel bij: Jakobsen, Groenewegen, Ewan… Alleen Van Aert verkoos na zijn tijdritzege zaterdag niet mee te sprinten maar aan de zijde van ploegmaat en Tourwinnaar Vingegaard achter het peloton vierend de streep over te komen.

© BELGA

Philipsen liet het allemaal niet aan zijn hart komen. “Dit is een kinderdroom die uitkomt”, sprak hij geëmotioneerd. “Als ik ooit één rit in de Tour wilde winnen, dan wel die op de Champs-Elysées. Vorig jaar stond ik hier nog in tranen, me realiserend dat ik geen enkele rit gewonnen had. En hu heb ik twee ritzeges. Alle ellende van vorig jaar is hiermee vergeten.”

Dat nét Philipsen de slotrit in Parijs wint, is geen toeval. Hoe sterk hij is, hoeveel inhoud hij heeft, bleek al uit de relatief makkelijke manier waarop hij de bergen overleefde. Van alle sprinters was hij duidelijk het meest fris het slotweekend ingegaan. In Parijs zette hij de kroon op het werk.

Tourgoud

“Dit is met voorsprong de mooiste zege voor sprinters”, glunderde hij. “Parijs, het einde van de Tour, na 21 dagen... Dat maakt het allemaal zo speciaal. Neem er bovendien het rijtje renners maar bij die hier gewonnen hebben. Allemaal grote namen. En nu sta ik daar ook tussen.”

Het is niet het enige fraaie rijtje waar hij voortaan tussen staat. Naast Van Aert, Vingegaard en Pogacar is er nog een renner die meer dan één rit kon winnen in deze Tour. Alpecin-Deceuninck heeft met Philipsen Tourgoud in handen.